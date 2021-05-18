Son dakika haberi: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,058284 0,95 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,060465 0,80 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,103144 0,79 Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,044947 0,79 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,151033 0,78 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,019495 0,53 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010417 0,50 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,023505 0,48 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010515 0,31 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010534 0,17 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,070681 1,67 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,123216 1,06 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,062200 0,83 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066317 0,81 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036380 0,81 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,020824 1,99 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,129554 1,08 VEM Dinamik Değişken EYF 0,074062 0,88 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025255 0,87 AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF 0,078026 0,83 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051059 0,62 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072560 0,57 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029280 0,56 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,031899 0,53 Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF 0,033013 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052099 1,61 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032363 1,60 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053793 1,60 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,050866 1,59 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017335 1,59 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,033320 0,05 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,068785 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,030084 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075353 0,05 Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF 0,079892 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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