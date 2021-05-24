BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,020773
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,060770
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,025498
|0,16
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. K.B.A. EYF
|0,030886
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF
|0,025291
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019572
|0,24
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023615
|0,18
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010434
|0,14
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010535
|0,13
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010559
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,063145
|0,46
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029049
|0,28
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124197
|0,21
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052387
|0,19
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,036230
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032627
|0,52
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,114193
|0,51
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,148245
|0,50
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,204613
|0,49
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,130115
|0,49
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,072227
|0,25
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,050815
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,021400
|0,19
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,030056
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,019026
|0,18
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,058160
|0,33
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,055868
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054579
|0,31
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016552
|0,31
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032833
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,030179
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,071403
|0,17
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,027303
|0,17
|VEM Para Piyasası EYF
|0,072034
|0,16
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026279
|0,16
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi