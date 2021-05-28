Son dakika haberleri: En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 0,55 ile "Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF" ve yüzde 0,36 ile "VEM Pera 2 Değişken Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064507 0,84 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016005 0,55 VEM Pera 2 Değişken Grup EYF 0,022588 0,36 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035286 0,35 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021289 0,21 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010497 0,19 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. Değ. EYF 0,048830 0,19 Garanti Em. Hay. Mutlak Getiri Hedefli Değ. EYF 0,026397 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010587 0,13 Anadolu Hayat Em. Den. Değ. EYF 0,096335 0,12 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Sedat Peker üzerinden kendisini eleştiren Bakan Soylu'ya, Kılıçdaroğlu'ndan 10 kuruşluk dava

Turcoin kurucusu 1 milyarlık vurgun davasında mağdur olduğunu ileri sürdü

Sevgi evlerinden kaçan iki kız çocuğu, bir evin gizli bölmesinde bulundu

Mucize Doktor'un final yapmasıyla tatile giden Hayal Köseoğlu, bikinili fotoğraflarını paylaştı

Sedat Peker suç örgütüne operasyon: Kilit isim dahil 3 kişi gözaltına alındı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, açılışta erken davranan isme ilginç çıkış: Sen beni mahvettin

Son Dakika: Bakan Soylu çağrıda bulunmuştu! Mehmet Ağar, Bodrum'daki Yalıkavak Marina'nın yönetim kurulundan ayrıldı

Bu görüntüler insanlığımızdan utandırdı! Markette alışveriş yapan kız çocuğunu eliyle istismar etti