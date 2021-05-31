BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,044951 -0,17 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020403 -0,16 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,076786 -0,13 Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF 0,041622 -0,12 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. Gr. EYF 0,077414 -0,11 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064630 -0,72 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,069880 -0,44 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,120521 -0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017511 -0,53 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017677 -0,50 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018363 -0,36 Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF 0,019936 -0,30 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019233 -0,29 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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