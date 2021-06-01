Son dakika haberleri: BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034094 0,08 MetLife Em. ve Hay. B.A. Gr. EYF 0,024177 0,07 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,026360 0,06 Fiba Em. ve Hay. Atlas Port. Özel Sek.Borç.Arç. EYF 0,025390 0,05 Anadolu Hayat Em. Özel Sek. Borç. Araç. EYF 0,027847 0,05 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,064904 0,42 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,146470 0,31 Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,189693 0,30 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,167476 0,30 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,088142 0,30 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021036 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Din. Değ. EYF 0,089709 0,18 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,016993 0,14 Garanti Em. Hay. Katılım Katkı EYF 0,026593 0,13 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF 0,107541 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032578 0,21 Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,023950 0,17 Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,030063 0,17 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029237 0,16 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029150 0,15 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,075901 0,06 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,076992 0,06 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,074964 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,075951 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,024953 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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