BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109450
|0,36
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105699
|0,34
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,061697
|0,19
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,058673
|0,19
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,100456
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019848
|0,55
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010568
|0,35
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023838
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010637
|0,20
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010638
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066453
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,032141
|0,89
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,036138
|0,89
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,070116
|0,77
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,119270
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma EYF
|0,079745
|0,77
|AvivaSA Em. ve Hay. Karma Gr. EYF
|0,030931
|0,77
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,074180
|0,72
|HEM Dinamik Değişken EYF
|0,025295
|0,70
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016995
|0,63
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070958
|0,61
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049851
|0,59
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,040207
|0,47
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029285
|0,46
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027979
|0,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,018237
|1,06
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,054776
|1,05
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,034037
|1,05
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,053477
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,056582
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,033564
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,072330
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,075001
|0,05
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,069273
|0,05
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,077766
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi