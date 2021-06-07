En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,58 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,57 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,018247 -0,58 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,054817 -0,58 NN Hay. Em. Altın EYF 0,034065 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,060334 -0,57 Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,053525 -0,56 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,056634 -0,56 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,054724 -0,56 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,017163 -0,56 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,057962 -0,55 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,055603 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Son Dakika: Basketbol Süper Ligi'nde şampiyon Anadolu Efes

Sizin de başınıza gelebilir! Birinci doz aşıyı Türk olarak vurulan gazeteci, ikinci dozda Afgan oldu

Erdoğan-Biden görüşmesinin içeriği belli oldu! Masada 5 kritik konu başlığı var

ABD ve Avrupa Birliği, Afganistan'da amirlerinin tecavüzüne uğrayan kadın polislerle ilgili soruşturma istedi

"İşe aldım" dediği Yasin Obuz'dan Bahar Candan'a ağır sözler! Ağzına geleni söyledi: Seni niye koruyalım paçoz

Sosyal medya fenomeni kız arkadaşını tayt giydiği için darbeden oyuncu, serbest bırakıldı

Marmara Denizi'ni kaplayan deniz salyasıyla ilgili ilk sonuçlar geldi! Müsilaj'da tek hücreli canlı bulgusuna rastlandı

İtfaiye aracı kullanarak gündeme gelen 3 kadın sitem etti: Sadece çocukluk hayalimizi gerçekleştirdik