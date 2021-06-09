En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,70 ile "Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF", yüzde 0,45 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve yüzde 0,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,133826 -0,70 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,065622 -0,45 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052830 -0,42 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016092 -0,33 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,067956 -0,33 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032860 -0,28 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020059 -0,25 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088563 -0,22 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062073 -0,22 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083617 -0,22 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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