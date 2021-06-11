En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,70 ile "VEM Dinamik Değişken EYF" ve yüzde 0,69 ile "HEM Dinamik Değişken EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,053051 0,83 VEM Dinamik Değişken EYF 0,075590 0,70 HEM Dinamik Değişken EYF 0,025765 0,69 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,036926 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017652 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,104679 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,103775 0,65 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,017823 0,63 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018492 0,57 ZEM Değişken EYF 0,026106 0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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