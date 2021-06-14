En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,86 ile "Allianz Hayat Em. Altın EYF", "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,052002 -1,86 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,053273 -1,86 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,053168 -1,86 NN Hay. Em. Altın EYF 0,033107 -1,86 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,052221 -1,86 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017735 -1,85 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,058651 -1,85 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,055057 -1,85 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,049693 -1,83 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,056359 -1,83 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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