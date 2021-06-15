En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,76 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,44 ile "Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF" ve yüzde 0,40 ile "Allianz Hayat Em. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,052706 0,76 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,017943 0,44 Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,018107 0,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,018731 0,37 NN Hay. Em. Katkı EYF 0,020709 0,37 BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF 0,019324 0,35 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015859 0,34 Anadolu Hayat Em. Katkı EYF 0,017975 0,33 Garanti Em. Hay. Katkı EYF 0,019591 0,31 NN Hay. Em. Stand. EYF 0,052512 0,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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