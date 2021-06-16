En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,48 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF", yüzde 1,13 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF" ve yüzde 1,12 ile "Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,051455 -1,48 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,139725 -1,13 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,084179 -1,12 Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,148048 -0,84 Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,089073 -0,83 Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,169182 -0,83 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,035612 -0,83 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039991 -0,82 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,121243 -0,81 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027835 -0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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