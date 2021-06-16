Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,109519
|2,27
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105870
|2,21
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,060188
|2,10
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,073891
|2,02
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,062417
|1,89
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010560
|1,50
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010657
|0,97
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019954
|0,93
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023991
|0,69
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010680
|0,59
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,068159
|2,30
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,053491
|1,49
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029888
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,038247
|1,98
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,083556
|1,79
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,213766
|1,75
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,119356
|1,72
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,088520
|1,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032750
|2,19
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029591
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,015977
|0,60
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,028873
|0,26
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,033014
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017908
|2,25
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,052731
|2,22
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016848
|2,21
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,052480
|2,19
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,053658
|2,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,069736
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,029459
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,026561
|0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,072808
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,072168
|0,06
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haberi! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi