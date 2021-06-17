BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113615
|-0,54
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055187
|-0,47
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,059400
|-0,42
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,116174
|-0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,123681
|-0,29
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010479
|-0,77
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,019843
|-0,56
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010611
|-0,43
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023915
|-0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010656
|-0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,063831
|-1,47
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Bir. His. Sen. EYF
|0,099225
|-1,23
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,119874
|-1,13
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,069799
|-0,98
|HEM Hisse Senedi EYF
|0,026453
|-0,85
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Din. Değ. EYF
|0,027361
|-0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087996
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,035234
|-0,70
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Din. Değ. EYF
|0,040293
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,106431
|-0,68
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027522
|-1,12
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039546
|-1,11
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049586
|-0,92
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070558
|-0,87
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029388
|-0,69
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017760
|-0,83
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,053309
|-0,83
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,033130
|-0,82
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,053218
|-0,82
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,058699
|-0,82
Kaynak: AA
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