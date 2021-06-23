En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,66 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF", yüzde 0,64 ile "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" ve "VEM Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053495 -0,66 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052134 -0,64 VEM Altın Katılım EYF 0,055574 -0,64 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,048811 -0,63 ZEM Altın Katılım EYF 0,053128 -0,63 HEM Altın Katılım EYF 0,032722 -0,61 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,051318 -0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032468 -0,57 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052246 -0,57 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054009 -0,55 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor

İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Görüntüler tedirgin edici! Taşkına uğrayan mahalledeki 11 ev sular altında kaldı

Milan taraftarları, ezeli rakip Inter'e transfer olan Hakan Çalhanoğlu'nun formasını yaktı

Son anket, Cumhur İttifakı'na kötü haberi verdi! Kararsızlar dağıtıldıktan sonra yüzde 40'ın altında kaldı

Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı

Dünyaca ünlü haber ajansı, Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme kararını tepki çeken bir görselle duyurdu

Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi