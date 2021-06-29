En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 2,03 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF", yüzde 1,68 ile "HEM Katılım Hisse Senedi EYF" ve yüzde 1,67 ile "VEM Katılım Hisse Senedi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,061997 -2,03 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037733 -1,68 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,026249 -1,67 Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,067102 -1,65 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049310 -1,59 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,115796 -1,57 VEM Hisse Senedi EYF 0,100131 -1,46 HEM Hisse Senedi EYF 0,025595 -1,44 ZEM Hisse Senedi EYF 0,026622 -1,43 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033960 -1,42 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Tavuğun yükselişi engellenemiyor! 4 ayda fiyat 8 TL birden arttı

Alex Teixeira'nın kartal pençeli pozu, siyah-beyazlıları heyecanlandırdı

Son Dakika: Delta varyantı vaka sayısı 224'e çıkarken, görülen il sayısı 16'dan 26'ya çıktı

Afyonkarahisar'da oynanan amatör futbol maçında kavga çıktı! Taraflar zor ayırıldı

Gözyaşlarını zor tuttu! Elmalı'daki istismar davasıyla ilgili haberi sunan spikerin zor anları

Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı

Kılıçdaroğlu'ndan "Üniversite sınavı kaldırılsın" diyen Bahçeli'ye yanıt gecikmedi

Emeklilerden yeni talep: Bayram ikramiyeleri asgari ücret artışına endekslensin