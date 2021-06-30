Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,42 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,40 ile "Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF" ve yüzde 0,33 ile "Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056952 0,42 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,049508 0,40 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019006 0,33 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018341 0,33 Aegon Emeklilik ve Hay. Stand. EYF 0,067964 0,31 Fiba Em. ve Hay. Oyak Portföy Stand. EYF 0,019322 0,27 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,036602 0,27 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,037819 0,23 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016316 0,21 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,048226 0,21 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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