En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,58 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 1,10 ile "Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF" ve yüzde 1,04 ile "AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021372 -1,58 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034282 -1,10 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,058732 -1,04 MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,034854 -0,93 BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF 0,115003 -0,90 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,033582 -0,88 NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,153931 -0,88 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,133697 -0,87 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,080589 -0,87 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051595 -0,80 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Kimliği belirsiz kadın kilime sarılı bir şekilde uyurken bulundu

Ozan Tufan yine şaşırtmadı! Aldığı kilolarla göbekli haline geri döndü

Evi adeta para müzesi! Samsunlu koleksiyoner 40 yılda 105 ülkenin parasını biriktirdi

Son Dakika: AYM, vekilliği düşürülen Gergerlioğlu'nun siyasi faaliyet ve kişi hürriyeti hakkının ihlal edildiğine yönelik karara vardı

Eski eşi tarafından şiddet gören kadını kurtaran kahraman konuştu: Bugün olsa yine yaparım

Milli futbolcu Cengiz Ünder, 10 milyon euro bonservis bedeliyle Marsilya'ya transfer oldu

Elmalı'daki istismar davasının sanığı anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engeli geldi

Beijing Guoan, Hırvat hoca Slaven Bilic için Fenerbahçe'den bonservis istedi