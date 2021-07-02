En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,58 ile "Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" ve "Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056117 -0,75 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,108768 -0,58 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,104838 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF 0,062592 -0,43 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,125026 -0,31 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117646 -0,30 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,111633 -0,30 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,115612 -0,28 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,083499 -0,28 Garanti Em. Hay. D.B.A. EYF 0,165273 -0,28 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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