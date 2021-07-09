En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,84 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF", yüzde 0,41 ile "AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF" ve yüzde 0,34 ile "AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016855 1,84 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,063154 0,41 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,117714 0,34 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,054764 0,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032922 0,32 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052981 0,32 Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,056120 0,32 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,052021 0,32 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,058408 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,052859 0,31 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Son Dakika

Galatasaray'da Okan Kocuk, Süper Lig'in yeni ekibi Giresunspor'a transfer oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neşet Ertaş'ın "Gönül Dağı" türküsünü seslendirdi

Türk spor tarihine geçen başarı! Milli atlet Tuğba Danışmaz, 23 yaş altında Avrupa şampiyonu oldu

Son Dakika: Türkiye'de 9 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 59 kişi vefat etti, 5 bin 670 yeni vaka tespit edildi

İYİ Parti'den CHP'nin "Cumhurbaşkanı adayımız Kılıçdaroğlu" mesajına yanıt: Bizim gönlümüzden de Akşener geçiyor

Hakan Sabancı ile yazışmalarını ifşa eden Aygün Aydın tutuklanarak cezaevine gönderildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'dan Selahattin Demirtaş'a sert çıktı: 'Seni başkan yaptırmayacağız' diyenler Yasin Börü'nün hesabını verdi mi?

'Cinsel ilişki sırası' cinayetine haksız tahrik indirimi! Sanık yasak aşkı ve onun karısıyla aynı evde yaşıyordu