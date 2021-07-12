Son dakika haberi... BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF 0,065643 0,25 BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF 0,035352 0,24 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046147 0,24 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,020921 0,23 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,034974 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010529 0,32 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024046 0,26 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010708 0,23 Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020133 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010767 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056171 0,94 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066415 0,85 AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF 0,059190 0,81 Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,034662 0,72 Anadolu Hayat Em. His. Sen. EYF 0,173131 0,59 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,088927 0,58 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,217715 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,157896 0,53 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018201 0,53 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,133549 0,48 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,069835 0,59 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,049133 0,59 Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,032822 0,28 Anadolu Hayat Em. Katılım Stand. EYF 0,029373 0,23 AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,021078 0,21 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası VEM Para Piyasası EYF 0,073672 0,15 NN Hay. Em. Para Piyasası EYF 0,078566 0,15 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034231 0,15 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,077460 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025440 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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