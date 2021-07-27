BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083932
|0,74
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035467
|0,64
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,085863
|0,62
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,062826
|0,57
|Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,074448
|0,53
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020089
|0,99
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,023943
|0,53
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010468
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010701
|0,29
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010790
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,029913
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,058304
|0,50
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,062935
|0,48
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,034190
|0,41
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056095
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,217073
|1,68
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039429
|1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,157304
|1,60
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,133389
|0,83
|Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF
|0,010293
|0,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032948
|0,66
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,048443
|0,32
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,068826
|0,30
|Garanti Em. Hay. Katılım Değ. EYF
|0,032676
|0,29
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,032761
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054270
|0,55
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052469
|0,55
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057827
|0,55
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,032604
|0,55
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017535
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078037
|0,05
|NN Hay. Em. Para Piyasası EYF
|0,079151
|0,05
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027077
|0,05
|VEM Para Piyasası EYF
|0,074223
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030028
|0,05
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi