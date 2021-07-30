BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,027126
|0,26
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,078771
|0,19
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. EYF
|0,066242
|0,18
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,035694
|0,16
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055522
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,020194
|0,54
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024055
|0,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010482
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010719
|0,16
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010817
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. BIST Temettü25 Endeksi EYF
|0,060562
|2,70
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,035477
|2,52
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,147457
|2,29
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,088616
|2,28
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,168337
|2,28
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,034189
|1,87
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,016996
|1,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,087650
|1,53
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,028865
|1,53
|VEM Dinamik Değişken EYF
|0,073894
|1,52
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,049801
|1,89
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,070761
|1,87
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026817
|1,76
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038551
|1,76
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040152
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051974
|0,24
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,057441
|0,24
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,053859
|0,24
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,052325
|0,24
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016326
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,071181
|0,05
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031157
|0,05
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,025660
|0,05
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,078093
|0,05
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030064
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi