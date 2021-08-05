En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,98 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF", yüzde 1,87 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF" ve yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065271 1,98 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056786 1,87 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032051 1,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051828 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053355 1,65 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017202 1,65 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056901 1,65 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051481 1,64 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016167 1,63 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050641 1,61 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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