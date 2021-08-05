BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059589 1,05 Allianz Yaşam ve Em. K.D.B.A. EYF 0,073474 1,01 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,082740 0,97 BNP Paribas Cardif Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,109637 0,92 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,062273 0,92 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,020216 0,82 Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024097 0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010811 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065271 1,98 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056786 1,87 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010171 1,49 Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066208 1,14 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,054155 0,87 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,038843 1,34 Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,215702 1,07 Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,156297 1,06 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,025090 0,99 Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,133589 0,94 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032416 1,07 Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,029367 0,74 Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,021482 0,69 HEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,039318 0,46 VEM Katılım Hisse Senedi EYF 0,027349 0,46 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler NN Hay. Em. Altın EYF 0,032051 1,65 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051828 1,65 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053355 1,65 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017202 1,65 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056901 1,65 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,034630 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,078536 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,025735 0,05 AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,073919 0,05 Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,078318 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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