En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,75 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,60 ile "Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF" ve "Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,010122 -0,75 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017361 -0,60 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051944 -0,60 NN Hay. Em. Altın EYF 0,032351 -0,58 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,052314 -0,58 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,053856 -0,58 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,053359 -0,57 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016318 -0,57 VEM Altın Katılım EYF 0,055471 -0,57 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,057439 -0,57 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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