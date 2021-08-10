Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 1,67 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 1,65 ile "NN Hay. Em. Altın EYF" ve "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009953
|-1,67
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,031818
|-1,65
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,051453
|-1,65
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,051090
|-1,64
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,052971
|-1,64
|Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF
|0,056499
|-1,64
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF
|0,017077
|-1,64
|Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,016053
|-1,62
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,054271
|-1,62
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054582
|-1,60
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › En fazla kaybettiren BES fonları - Son Dakika Ekonomi