Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF
|0,086742
|0,19
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,055992
|0,18
|Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,035816
|0,15
|Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF
|0,079940
|0,13
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,046734
|0,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,066857
|0,43
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,057231
|0,09
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,016208
|0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,089497
|0,18
|Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF
|0,027272
|0,10
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF
|0,037423
|0,08
|Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF
|0,019832
|0,08
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009774
|0,12
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,033132
|0,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027307
|0,06
|VEM Para Piyasası EYF
|0,074856
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030284
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,078800
|0,05
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,077630
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi