BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Borç. Araç. EYF 0,086742 0,19 Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,055992 0,18 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,035816 0,15 Anadolu Hayat Em. İki. Borç. Araç. EYF 0,079940 0,13 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,046734 0,13 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,066857 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057231 0,09 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,016208 0,66 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,089497 0,18 Allianz Yaşam ve Em. Temk. Değ. EYF 0,027272 0,10 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,037423 0,08 Allianz Yaşam ve Em. Koç H.E.Vak.1.Değ.Gr. EYF 0,019832 0,08 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009774 0,12 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,033132 0,06 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,027307 0,06 VEM Para Piyasası EYF 0,074856 0,06 ZEM Para Piyasası EYF 0,030284 0,06 AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF 0,078800 0,05 Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,077630 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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