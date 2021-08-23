En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,38 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF" ve yüzde 0,37 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,066784 -0,38 Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,035154 -0,38 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,063523 -0,37 Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,055179 -0,32 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031740 -0,28 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051298 -0,28 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,051059 -0,28 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052923 -0,28 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056384 -0,27 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016009 -0,27 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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