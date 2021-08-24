En fazla kaybettiren BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kaybettirenleri yüzde 0,77 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF", yüzde 0,70 ile "MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF" ve "VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF" oldu.
BES fonları içinde günün en fazla kaybettiren 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Fon Getiri (%)
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009673
|-0,77
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF
|0,059780
|-0,70
|VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,113745
|-0,70
|Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF
|0,083216
|-0,69
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,103946
|-0,69
|HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,055254
|-0,68
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,115971
|-0,68
|ZEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF
|0,059186
|-0,67
|Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,136739
|-0,66
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,123148
|-0,66
Kaynak: AA
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