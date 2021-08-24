BES'te kategorilerine göre en fazla kaybettiren fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kaybettiren fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A.(ABD Doları 0-5 Yıl)EYF 0,059780 -0,70 VEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,113745 -0,70 Fiba Em. ve Hay.D.B.A. EYF 0,083216 -0,69 BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,103946 -0,69 HEM Kamu Dış Borçlanma Araçları EYF 0,055254 -0,68 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023419 -0,62 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,083898 -0,58 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015935 -0,57 VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021639 -0,29 VEM Birinci Değişken EYF 0,052935 -0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009673 -0,77 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032667 -0,43 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053869 -0,41 NN Hay. Em. Altın EYF 0,031610 -0,41 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051088 -0,41 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052707 -0,41 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056154 -0,41 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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