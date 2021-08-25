En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 1,50 ile "VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF", yüzde 0,96 ile "Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF" ve yüzde 0,83 ile "Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,021963 1,50 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064471 0,96 Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,038441 0,83 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011101 0,82 Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. Gr. EYF 0,038421 0,74 Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,090132 0,72 Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,051374 0,71 Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,072873 0,71 Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,149464 0,71 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009738 0,67 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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