Son dakika haberleri! BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları VEM Borçlanma Araçları EYF 0,027947 0,40 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047207 0,22 Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,074094 0,22 ZEM Kamu Borçlanma Araçları EYF 0,021413 0,21 Fiba Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,034276 0,20 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010590 0,17 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010820 0,14 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010937 0,10 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,064485 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023441 0,75 Fiba Em. ve Hay. Galatasaray Re-Pıe Port. Değ. EYF 0,011153 0,47 Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,018914 0,38 Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,019698 0,26 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Katkı EYF 0,020877 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014105 0,04 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,053989 0,01 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası HEM Para Piyasası EYF 0,027494 0,05 MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,031577 0,05 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026002 0,05 BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF 0,079188 0,05 ZEM Para Piyasası EYF 0,030492 0,05 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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