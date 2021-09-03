Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,051742
|0,25
|Garanti Em. Hay. K.B.A. EYF
|0,043899
|0,25
|VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF
|0,047594
|0,24
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,081009
|0,23
|VEM Borçlanma Araçları EYF
|0,028193
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010977
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF
|0,010630
|0,02
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010861
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,072524
|0,86
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,124823
|0,53
|Axa Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,038918
|0,38
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,171096
|0,37
|BNP Paribas Cardif Em. His. Sen. EYF
|0,127718
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,036304
|0,96
|Fiba Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,032906
|0,42
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,019949
|0,39
|Fiba Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,021425
|0,37
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023543
|0,36
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,039974
|0,38
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,027800
|0,38
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,029734
|0,21
|VEM Katılım Dengeli Değişken EYF
|0,030738
|0,20
|VEM Katılım Dinamik Değişken Grup EYF
|0,040961
|0,15
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|VEM Para Piyasası EYF
|0,075642
|0,06
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030601
|0,06
|HEM Para Piyasası EYF
|0,027593
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,031698
|0,06
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035122
|0,05
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › Son dakika haber | BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi