Son dakika haber! En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,83 ile "AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF", yüzde 0,70 ile "Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF" ve yüzde 0,59 ile "Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYFF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056935 0,83 Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009723 0,70 Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052252 0,59 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023681 0,59 VEM Altın Katılım EYF 0,054312 0,58 ZEM Altın Katılım EYF 0,052026 0,57 HEM Altın Katılım EYF 0,032050 0,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047483 0,55 Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105314 0,54 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050811 0,53 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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