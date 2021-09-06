BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,105314 0,54 Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,102527 0,52 AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF 0,115210 0,51 AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF 0,122363 0,48 Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF 0,113242 0,45 Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF 0,024408 0,08 AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF 0,010980 0,03 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010863 0,02 Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,056935 0,83 Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,065586 0,36 Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF 0,010449 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,023681 0,59 Garanti Em. Hay. Değ. EYF 0,082956 0,34 Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF 0,039115 0,32 Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,015867 0,31 Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF 0,026273 0,23 Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF 0,009723 0,70 Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,032126 0,36 Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF 0,016251 0,24 Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,014180 0,17 Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,029641 0,16 Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052252 0,59 VEM Altın Katılım EYF 0,054312 0,58 ZEM Altın Katılım EYF 0,052026 0,57 HEM Altın Katılım EYF 0,032050 0,56 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047483 0,55 Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF 0,035175 0,15 ZEM Para Piyasası EYF 0,030647 0,15 Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,026144 0,15 VEM Para Piyasası EYF 0,075755 0,15 Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,072502 0,15 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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