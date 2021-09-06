BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,105314
|0,54
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,102527
|0,52
|AvivaSA Em. ve Hay. K D.B.A. EYF
|0,115210
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. D.B.A. EYF
|0,122363
|0,48
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,113242
|0,45
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. Fon Sepeti EYF
|0,024408
|0,08
|AvivaSA Em. ve Hay. Birinci Fon Sepeti EYF
|0,010980
|0,03
|AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF
|0,010863
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF
|0,056935
|0,83
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,065586
|0,36
|Anadolu Hayat Em. Teknoloji Sektörü His. Sen. EYF
|0,010449
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,023681
|0,59
|Garanti Em. Hay. Değ. EYF
|0,082956
|0,34
|Garanti Em. Hay. Üçüncü Değişken EYF
|0,039115
|0,32
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,015867
|0,31
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port.Din.Değ. EYF
|0,026273
|0,23
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Kıymetli Madenler Katılım EYF
|0,009723
|0,70
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,032126
|0,36
|Katılım Em. ve Hay. Emlak Kat. Bank. Kat. Değ. EYF
|0,016251
|0,24
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,014180
|0,17
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,029641
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,052252
|0,59
|VEM Altın Katılım EYF
|0,054312
|0,58
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,052026
|0,57
|HEM Altın Katılım EYF
|0,032050
|0,56
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,047483
|0,55
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Cigna Sağlık Hay. ve Em. Para Piyasası EYF
|0,035175
|0,15
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,030647
|0,15
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,026144
|0,15
|VEM Para Piyasası EYF
|0,075755
|0,15
|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,072502
|0,15
Kaynak: AA
Son Dakika › Ekonomi › BES'te kategorilerine göre en fazla kazandıran fonlar - Son Dakika Ekonomi