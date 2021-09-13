En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,95 ile "Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF", yüzde 0,46 ile "Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF" ve yüzde 0,43 ile "VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,024278 0,95 Metlife Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,016088 0,46 VEM Birinci Kamu Borçlanma Araçları Grup EYF 0,047811 0,43 AvivaSA Em. ve Hay. Üçüncü Fon Sepeti EYF 0,010574 0,42 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,078238 0,40 Allianz Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,081176 0,40 AvivaSA Em. ve Hay. İkinci Fon Sepeti EYF 0,010874 0,38 VEM Borçlanma Araçları EYF 0,028237 0,38 AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,066952 0,38 Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,054276 0,37 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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