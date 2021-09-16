En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,84 ile "NN Hay. Em. Altın EYF", yüzde 0,79 ile "BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF" ve yüzde 0,75 ile "Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%) NN Hay. Em. Altın EYF 0,031748 0,84 BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,051090 0,79 Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,050105 0,75 AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,052819 0,68 Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,047680 0,68 Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,050955 0,67 AvivaSA Em. ve Hay. Teknoloji Sektörü Yab. Değ. EYF 0,057537 0,66 Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,052084 0,66 Cigna Sağlık Hay. ve Em. Altın EYF 0,017043 0,65 Garanti Em. Hay. Altın Katılım EYF 0,056242 0,64 (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.) (Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

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