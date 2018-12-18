Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,044358
|0,43
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,082545
|0,40
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,054875
|0,39
|Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,081824
|0,39
| BNP Paribas Cardif Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,054187
|0,37
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011664
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040446
|0,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013135
|0,22
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,012889
|0,20
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,013743
|0,20
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,012843
|0,17
|AvivaSA Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,012639
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018385
|0,16
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017883
|0,10
| Avivasa Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011827
|0,03
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Den. Değ. EYF
|0,018534
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022520
|0,07
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022785
|0,04
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014236
|0,04
|Vakıf Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024093
|0,04
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022256
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041421
|0,07
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023224
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020200
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049920
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039141
|0,06