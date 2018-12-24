Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,053911
|0,28
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015262
|0,27
|MetLife Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,017482
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF
|0,022341
|0,25
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,056571
|0,25
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011625
|0,19
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013072
|0,07
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF
|0,019084
|0,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,029985
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,050286
|0,24
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,043683
|0,15
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,075838
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011490
|0,67
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013456
|0,41
|Anadolu Hayat Em. Stand. EYF
|0,028261
|0,33
|AvivaSA Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,017690
|0,31
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014244
|0,30
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009386
|0,50
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013501
|0,42
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019467
|0,36
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014068
|0,34
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Din. Değ. Gr. EYF
|0,020583
|0,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,022723
|0,77
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022544
|0,76
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023150
|0,76
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023322
|0,76
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014097
|0,76
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036288
|0,20
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019007
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050111
|0,19
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020278
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018305
|0,19