Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

4 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041914 0,38 Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,041914 0,38
Allianz Yaşam ve Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,082535 0,35
Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,044601 0,34
Anadolu Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,073254 0,33
Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF 0,083133 0,33
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011635 0,09
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023295 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF 0,012555 0,26
Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF 0,013489 0,25
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Katkı EYF 0,010772 0,23
Fiba Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF 0,011724 0,23
Vakıf Em. ve Hay. Pera 2 Değ. Gr. EYF 0,014122 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018195 0,45
Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,017097 0,22
Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011251 0,18
AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,011876 0,17
Allianz Yaşam ve Em. Katılım Stand. EYF 0,010848 0,15
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF 0,022509 0,22
Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,021197 0,22
Fiba Em. ve Hay. Altın EYF 0,024089 0,22
Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023712 0,20
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,022769 0,20
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050144 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041590 0,06
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF 0,049651 0,06
Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,023326 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020291 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 03:31 Kaynak: AA

Ekonomi
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