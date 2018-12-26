Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036752
|0,29
|Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,060901
|0,24
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,033014
|0,22
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,057622
|0,22
|Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF
|0,084144
|0,22
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026477
|0,20
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040108
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011513
|0,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,042361
|0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,028969
|0,20
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013233
|0,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013087
|0,11
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017984
|0,26
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018226
|0,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014656
|0,04
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010310
|0,03
|Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014697
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023008
|1,05
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,022826
|1,05
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,023613
|1,05
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,014272
|1,05
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023439
|1,05
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052220
|0,10
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050193
|0,10
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020310
|0,09
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019035
|0,09
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052682
|0,08