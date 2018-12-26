Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

45 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036752 0,29 Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF 0,036752 0,29
Vakıf Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,060901 0,24
MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF 0,033014 0,22
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. Gr. EYF 0,057622 0,22
Garanti Em. Hay. K.D.B.A. EYF 0,084144 0,22
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026477 0,20
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040108 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF 0,011513 0,34
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,042361 0,20
Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,028969 0,20
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013233 0,12
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013087 0,11
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF 0,017984 0,26
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018226 0,17
Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF 0,014656 0,04
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010310 0,03
Garanti Em. Hay. Katılım Stand. EYF 0,014697 0,01
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023008 1,05
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022826 1,05
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023613 1,05
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014272 1,05
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023439 1,05
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Anadolu Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052220 0,10
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050193 0,10
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020310 0,09
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019035 0,09
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052682 0,08
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 03:31 Kaynak: AA

Aviva, Ekonomi
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