Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,057076
|0,72
|Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF
|0,056439
|0,70
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015374
|0,52
|BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,024539
|0,48
|AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF
|0,053199
|0,47
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040871
|0,75
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031002
|0,51
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,026860
|0,36
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023245
|0,03
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF
|0,013223
|0,65
|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013454
|0,61
|NN Hay. Em. Katkı EYF
|0,014352
|0,60
|Allianz Hayat Em. Katkı EYF
|0,013369
|0,60
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,087023
|0,60
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019220
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013331
|0,23
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,015224
|0,21
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,015705
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014925
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050364
|0,20
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020379
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,054074
|0,19
|Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,018390
|0,19
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,052855
|0,19