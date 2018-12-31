Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

47 dakika önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057076 0,72 Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:


Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Anadolu Hayat Em. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,057076 0,72
Anadolu Hayat Em. İkinci Borç. Araç. Gr. EYF 0,056439 0,70
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015374 0,52
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024539 0,48
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. EYF 0,053199 0,47
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,040871 0,75
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031002 0,51
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,026860 0,36
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023245 0,03
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
AvivaSA Em. ve Hay. Stand. EYF 0,013223 0,65
Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF 0,013454 0,61
NN Hay. Em. Katkı EYF 0,014352 0,60
Allianz Hayat Em. Katkı EYF 0,013369 0,60
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087023 0,60
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019220 0,23
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013331 0,23
Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF 0,015224 0,21
Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF 0,015705 0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014925 0,17
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050364 0,20
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020379 0,20
Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF 0,054074 0,19
Halk Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,018390 0,19
Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF 0,052855 0,19
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:53 Kaynak: AA

Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HSBC Genel Müdürü Hakkında, 'Cumhurbaşkanı'na Hakaretten' Soruşturma Açıldı Motorlu Taşıtlar Vergisi Artış Oranı 2019 Yılı İçin 15,9 Oldu

Aldatıldığından Şüphelenen Koca, Aracıyla Takip Ettiği Karısına Kaza Yaptırdı, Ortalık Bir Anda Karıştı Milyonların Maaş Zammını Yakından İlgilendiriyor! İşte Ekonomistlerin Enflasyon Beklentisi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2018 15:40:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]