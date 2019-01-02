Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029643 0,72 Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029643 0,72
Vakıf Em. ve Hay. Bir. K.B.A Gr. EYF 0,033232 0,63
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. EYF 0,022632 0,59
AvivaSA Em. ve Hay. Borç. Araç. Gr. EYF 0,044784 0,56
Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF 0,037350 0,53
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013107 0,38
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011616 0,23
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,031534 1,72
Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF 0,041520 1,59
Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF 0,017007 1,11
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,048708 1,06
Ziraat Hayat ve Em. His. Sen. EYF 0,017185 1,05
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020921 0,83
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,048408 0,83
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,087689 0,77
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,053169 0,74
Allianz Yaşam ve Em. Katkı EYF 0,013620 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019430 1,09
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013476 1,09
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013940 0,95
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009293 0,62
Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF 0,010387 0,58
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
NN Hay. Em. Altın EYF 0,014350 0,81
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,023743 0,81
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023132 0,81
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,022952 0,80
Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF 0,023566 0,80
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041798 0,14
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039503 0,13
BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,037572 0,13
Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF 0,048867 0,13
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017436 0,13
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:00 Kaynak: AA

Ekonomi
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