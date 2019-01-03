Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034061
|0,91
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,060590
|0,88
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,057767
|0,86
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042016
|0,84
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,047743
|0,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011618
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027601
|2,10
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,043310
|0,89
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029196
|0,65
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011590
|0,36
|Bereket Em. ve Hay. Katılım Katkı EYF
|0,013857
|0,29
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,063278
|0,16
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018384
|1,18
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018086
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010399
|0,12
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014715
|0,09
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,017182
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,022896
|1,35
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023443
|1,34
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024061
|1,34
| BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023259
|1,34
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014644
|1,33
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,053077
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020415
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036530
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050451
|0,06
|BNP Paribas Cardif Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,037595
|0,06