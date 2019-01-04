Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,045702
|1,98
|Fiba Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,042919
|1,95
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034724
|1,95
|Allianz Hayat Em. Bir. K.D.B.A. EYF
|0,085089
|1,92
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,056537
|1,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011724
|0,91
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,032708
|4,25
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,027910
|1,12
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088469
|2,07
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,048752
|1,94
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,064390
|1,76
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,029691
|1,70
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,060153
|1,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018822
|2,38
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,018226
|0,77
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016602
|0,42
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014717
|0,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,024462
|2,44
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023455
|2,44
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,024014
|2,44
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024646
|2,43
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023823
|2,42
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,048922
|0,07
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017457
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036553
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019141
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,056362
|0,06