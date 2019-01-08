Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029601 0,39 BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF 0,029601 0,39
BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF 0,024616 0,26
AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF 0,054438 0,26
Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF 0,015424 0,25
Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF 0,050458 0,24
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013000 0,41
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF 0,023133 1,36
Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF 0,087086 1,36
Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF 0,098604 1,36
Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF 0,046094 1,35
Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF 0,074668 1,35
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF 0,020667 1,24
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,088964 1,05
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,049074 0,99
AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF 0,052942 0,83
NN Hay. Em. Karma EYF 0,087311 0,81
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009203 0,61
Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF 0,013736 0,52
Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF 0,010998 0,33
MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF 0,014268 0,20
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013159 0,19
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036646 0,07
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041948 0,06
Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,020478 0,06
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039645 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,050604 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:26 Kaynak: AA

BNP Paribas, Ekonomi
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