Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029601
|0,39
| BNP Paribas Cardif Em. K.B.A. Gr. EYF
|0,024616
|0,26
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,054438
|0,26
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015424
|0,25
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,050458
|0,24
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013000
|0,41
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023133
|1,36
|Allianz Hayat Em. His. Sen. EYF
|0,087086
|1,36
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,098604
|1,36
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,046094
|1,35
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,074668
|1,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Allianz Yaşam ve Em. Sürd. His. Sen. EYF
|0,020667
|1,24
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,088964
|1,05
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,049074
|0,99
|AvivaSA Em. ve Hay. Agr. Değ. EYF
|0,052942
|0,83
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087311
|0,81
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009203
|0,61
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013736
|0,52
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,010998
|0,33
|MetLife Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014268
|0,20
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013159
|0,19
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036646
|0,07
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041948
|0,06
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020478
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039645
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050604
|0,06