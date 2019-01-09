Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,034627
|1,22
|NN Hay. Em. Değ. EYF
|0,048481
|1,08
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,061556
|1,06
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,058601
|1,03
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,042617
|1,01
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|
|
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011789
|0,65
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013040
|0,31
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|
|
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,028815
|1,96
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,033435
|1,41
|MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,021713
|0,78
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055395
|0,77
|NN Hay. Em. His. Sen. EYF
|0,089965
|0,74
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,090716
|1,97
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,050015
|1,92
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,061624
|1,72
|Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF
|0,065170
|1,28
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,044662
|1,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|
|
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,018718
|1,21
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009287
|0,91
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013232
|0,55
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016719
|0,55
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019051
|0,48
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|
|
|Allianz Hayat Em. Altın EYF
|0,023308
|0,95
|Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF
|0,023865
|0,94
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024493
|0,94
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,014907
|0,93
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,023677
|0,93
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|
|
|Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,039670
|0,06
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017510
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036669
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019198
|0,06
|Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF
|0,041974
|0,06