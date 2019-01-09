Son Dakika Haberleri: Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

1 saat önce

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon Adı Son Fiyat Son Getiri % Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034627 1,22 NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048481 1,08 Anadolu Hayat Em.

Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar, System.String[]
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:

Fon Adı Son Fiyat Son Getiri %
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF 0,034627 1,22
NN Hay. Em. Değ. EYF 0,048481 1,08
Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,061556 1,06
Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,058601 1,03
Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF 0,042617 1,01
Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF 0,011789 0,65
Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF 0,013040 0,31
Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF 0,028815 1,96
Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF 0,033435 1,41
MetLife Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,021713 0,78
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,055395 0,77
NN Hay. Em. His. Sen. EYF 0,089965 0,74
Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF 0,090716 1,97
Allianz Hayat Em. Karma EYF 0,050015 1,92
Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF 0,061624 1,72
Anadolu Hayat Em. Bir. Değ. EYF 0,065170 1,28
AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF 0,044662 1,20
Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,018718 1,21
Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF 0,009287 0,91
Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,013232 0,55
Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF 0,016719 0,55
Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF 0,019051 0,48
Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
Allianz Hayat Em. Altın EYF 0,023308 0,95
Allianz Yaşam ve Em. Altın EYF 0,023865 0,94
AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF 0,024493 0,94
Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF 0,014907 0,93
BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF 0,023677 0,93
Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
Allianz Yaşam ve Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,039670 0,06
Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF 0,017510 0,06
Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF 0,036669 0,06
Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF 0,019198 0,06
Allianz Hayat Em. Emanet Para Piyasası EYF 0,041974 0,06
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 02:33 Kaynak: AA

Ekonomi
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