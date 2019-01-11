Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,018864
|0,32
|AvivaSA Em. ve Hay. Muh. Değ. EYF
|0,051603
|0,06
|Anadolu Hayat Em. Temk. Değ. EYF
|0,055800
|0,06
|AvivaSA Em. ve Hay. Özel Sek. Borç. Araç. EYF
|0,017809
|0,06
|Allianz Yaşam ve Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,043076
|0,04
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013106
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024058
|1,12
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,029913
|0,28
|Anadolu Hayat Em. His. Sen. Gr. EYF
|0,075556
|0,21
|Anadolu Hayat Em. İki. His. Sen. EYF
|0,046637
|0,20
|Allianz Yaşam ve Em. His. Sen. EYF
|0,099770
|0,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,030072
|0,56
|Halk Hayat ve Em. Katılım Din. Değ. EYF
|0,014948
|0,36
|Fiba Em. ve Hay. Perform Portföy Değ. EYF
|0,011627
|0,24
|Ziraat Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,012996
|0,20
|Vakıf Em. ve Hay. Din. Değ. EYF
|0,050278
|0,17
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,019401
|1,05
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,009512
|0,96
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013456
|0,95
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,014026
|0,89
|Fiba Em. ve Hay. Mükafat Port. Katılım Değ. EYF
|0,011219
|0,70
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
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|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,025491
|0,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023580
|0,06
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036715
|0,06
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019221
|0,06
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021443
|0,06
|Garanti Em. Hay. Para Piyasası EYF
|0,056596
|0,06