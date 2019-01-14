Bes'te Kategorilerine Göre En Fazla Kazandıran Fonlar

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre günlük en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|
|
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,029660
|0,93
|Cigna Finans Em. ve Hay. K.B.A. Gr. EYF
|0,015484
|0,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Uzun Vad. Borç. Araç. EYF
|0,054559
|0,69
|Ziraat Hayat ve Em. K.B.A. EYF
|0,015443
|0,66
|Fiba Em. ve Hay. Fiba Port. Borç. Araç. EYF
|0,050571
|0,66
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
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|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013150
|0,34
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
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|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,041069
|1,60
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,024325
|1,11
|AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF
|0,030128
|0,72
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,053592
|0,71
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016888
|0,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Katkı EYF
|0,013528
|1,02
|Vakıf Em. ve Hay. Katkı EYF
|0,013290
|0,96
|BNP Paribas Cardif Em. Katkı EYF
|0,013791
|0,93
|Anadolu Hayat Em. Katkı EYF
|0,013001
|0,91
|Axa Hayat ve Em. Katkı EYF
|0,013526
|0,90
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
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|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011943
|0,18
|Katılım Em. ve Hay. Kamu Kira Sert. Katılım EYF
|0,010398
|0,17
|Halk Hayat ve Em. Katılım Stand. EYF
|0,014773
|0,17
|Fiba Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011342
|0,16
|Vakıf Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,020886
|0,14
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
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|Aegon Emeklilik ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,049210
|0,20
|MetLife Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,021486
|0,20
|Cigna Finans Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,023626
|0,20
|Fiba Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,017565
|0,19
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050793
|0,19